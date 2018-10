Portugal mantém liderança do Europeu feminino, de goleada em goleada

A seleção nacional feminina de hóquei em patins voltou a golear no Euro 2019, na Mealhada. Esta quinta-feira, a vítima foi a Itália, por 5-0.

Os golos lusos foram marcados por Ana Ferreira e Maria Silva, ambas em dose dupla, e por Maria Silva. Ao intervalo, Portugal vencia por 2-0.

Com este triunfo, Portugal continua a dividir a liderança com a Espanha, que cilindrou a Inglaterra com um 20-0. Ambas as seleções têm 12 pontos e estão bem destacadas da Itália, segunda classificada, com sete.