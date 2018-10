Furacão fez sete mortos nos Estados Unidos

O furacão “Michael” fez, pelo menos, sete mortos nos Estados Unidos.

A tempestade chegou ao estado norte-americano da Florida com ventos de quase 250 quilómetros/hora.

O “Michael” foi avançado por terra firme e perdendo força já nos estados de Georgia, Carolina do Norte e Virginia e avança agora com ventos de 80 quilómetros/hora.

A destruição foi grande à passagem de uma das mais fortes tempestades de que há registo no país. O furacão destruiu ruas inteiras de casas e estabelecimentos comerciais, derrubou árvores, arrancou estruturas e levou muitos destroços para as estradas, com a zona de México Beach a ser das mais afetadas.

O governador da Florida, Rick Scott, a destruição é “bem maior do que foi antecipado”. "Tantas vidas foram mudadas para sempre. Tantas famílias perderam tudo", referiu.

Cerca de 950 mil habitações e empresas ficaram sem luz na Florida, Alabama, Carolina do Norte e Sul e Georgia. Há ainda 20 mil pessoas a viver em abrigos.

As equipas de resgate já estão nas zonas mais afetadas pelo furacão, existindo informações de centenas de pessoas que não obedeceram às ordens de retirada, com o seu paradeiro a ser desconhecido. As autoridades ordenaram a retirada de mais de 375 mil pessoas nas áreas mais afetadas pela passagem do furacão, lamentando que muitas pessoas tenham ignorado os avisos.

Para trás, no seu percurso nas Caraíbas, o furacão já provocou 13 mortos em El Salvador, Honduras e Nicarágua, segundo as agências oficiais de resposta a situações de emergência, por quedas de telhados e arrastamento de pessoas em enxurradas, e destruição extensa em Cuba.