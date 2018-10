Cervi estreia-se a marcar pela Argentina com golo "à Messi"

Franco Cervi estreou-se, esta quinta-feira, a marcar pela seleção da Argentina, na goleada, por 4-1, ao Iraque, em jogo particular.

Numa partida em que o sportinguista Acuña foi titular, o benfiquista Salvio entrou ao intervalo e o também encarnado Cervi fez a última meia hora. Acuña e Salvio fizeram uma assistência, cada, mas o grande destaque foi o golo "à Messi" de Cervi, que pegou na bola a meio-campo, ultrapassou vários jogadores e finalizou com um remate cruzado. Os outros golos foram de Lautaro Martínez, Roberto Pereyra e Pezzella.

A seleção francesa, campeã do mundo, viu a vida muito complicada, esta quinta-feira, para empatar com a Islândia, em jogo particular.

França salva empate tardio, Espanha goleia



A França viu-se em apuros para resgatar um empate frente à Islândia. A campeã do mundo esteve a perder até ao minuto 85, fruto dos golos de Bjarnason e Arnason. Contudo, aos 86 minutos, Eyjofsson marcou um auto-golo e, já nos descontos, Mbappé empatou de penálti.

A Espanha foi ao País de Gales golear a seleção local, que não contou com Gareth Bale, devido a lesão, por 4-1. Alcácer "bisou" e os centrais Sergio Ramos e Bartra deram cor ao marcador. Vokes reduziu.

Outros resultados de amigáveis



Turquia 0-0 Bósnia-Herzegovina

Hong Kong 0-1 Tailândia

Kuwait 1-0 Líbano

Emirados Árabes Unidos 1-1 Honduras

Bahrain 0-1 Síria