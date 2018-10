Fernando Santos enaltece reação de Portugal ao golo da Polónia

Fernando Santos é um homem exigente e, após a vitória de Portugal sobre a Polónia, não deixou de falar dos erros cometidos. Apesar disso, salientou a reação da seleção nacional ao golo inaugural do adversário.



"Não gostei de alguns momentos, mas estivemos bem. Tivemos uma grande circulação, a tirar a bola à Polónia. Dominámos claramente. Sofremos um golo num daqueles lances que habitualmente esta equipa nunca sofre. A equipa reagiu muito bem, com muito boa circulação, muita velocidade", analisou o selecionador nacional, em declarações à RTP, após a partida da segunda jornada da Liga das Nações.

Fernando Santos admitiu que houve "um deslumbramento" após o 3-1. "Começámos a tocar, a tocar, a tocar, mas sem a mesma dinâmica. Acabámos por sofrer um golo, não sei o que é que aconteceu. Mesmo na parte final apesar do maior sufoco da Polónia as melhores oportunidades foram nossas, uma para o Renato e outra para o Bruno", assinalou.

Portugal mostrou-se muito dominador, contudo Fernando Santos puxou a fita atrás: "Noutros jogos também já fomos muito dominadores, ganhámos por seis, por sete e por oito. Esta equipa acredita em si, mas isso não exclui em nada os que não estão aqui. É muito importante que esta equipa cresça em jogo de pontos. Sei que tenho estes e que tenho outros lá fora que de certeza que se vierem farão a mesma coisa".

A questão que não faltou, na conferência de imprensa, foi sobre Ronaldo. A verdade é que, sem o capitão, Portugal joga de forma diferente. "O Cristiano é mais um avançado que cai à esquerda, mas que aparece muitas vezes na zona de finalização, o que nos permitiria maior concretização. Com a vinda do Cristiano, teremos de encontrar soluções. Vamos ver com a evolução da equipa", concedeu o selecionador.

[notícia atualizada às 22h17]