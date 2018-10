PCP anuncia de 10 euros nas pensões, manuais gratuitos até ao 12º ano e corte na energia

O Orçamento do Estado para 2019 vai incluir um aumento de 10 euros nas pensões, manuais escolares gratuitos até ao 12º ano e uma possível descida na energia, anunciou esta quinta-feira o líder parlamentar do PCP, João Oliveira.

Todos os pensionistas portugueses terão um aumento mínimo de dez euros no início do próximo ano, disse aos jornalistas o deputado comunista.



Os manuais escolares vão passar a ser gratuitos até ao 12.º ano, a escolaridade mínima em Portugal. Até agora, eram gratuitos até ao 6.º ano.



A questão do preço da energia ainda está a ser combinada entre os partidos que apoiam o Governo, mas João Oliveira adianta que haverá redução do défice tarifário e, por outro lado, uma redução do IVA na componente fixa, ou seja, potência contratada para o aluguer do contador.



Em relação às longas carreiras contributivas, o Orçamento do Estado para 2019 vai fixar o valor da segunda e terceira fases, de acordo com o Partido Comunista.



Universidades podem contratar funcionários até 3%

As universidades e institutos politécnicos públicos podem proceder a contratações no próximo ano, mas com um limite: não podem aumentar as despesas com pessoal mais do que 3% em relação ao ano corrente.

Na versão preliminar do Orçamento do Estado para 2019 a que a Renascença teve acesso, o Governo abre ligeiramente o cordão no recrutamento de trabalhadores nas instituições de ensino superior públicas, o que é justificado com a necessidade de “reforço da autonomia das instituições de ensino superior e do emprego científico”.