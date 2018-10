Sub-21. Portugal cilindra Liechtenstein com póquer de Heriberto

A seleção nacional de sub-21 ganhou novo fôlego na qualificação para o Euro 2019, ao derrotar, fora, o Liechtenstein, por 9-0.

O marcador começou a funcionar logo ao minuto um. Pereira Lage avançou pela ala esquerda e cruzou para a área, para Diogo Gonçalves, que não chegou à bola. Contudo, estava lá Noah Graber, que compensou o falhanço português com um desvio acidental para a própria baliza.

Portugal continuou a dominar, embora se expusesse a uma ou outra situação de maior aperto. O segundo golo, ao minuto 27 teve tanto de tardio como de merecido. Bruno Costa bateu um livre desde a asa direita do ataque luso, para o segundo poste, onde Pereira Lage assistiu, de primeira, para o remate certeiro de Heriberto, no poste contrário.

A equipa das "quinas" fechou a primeira parte com o terceiro golo, da autoria de Jota. O médio bateu um livre direto de forma exímia, embora fique a ideia de que o guarda-redes adversário devia ter feito melhor.

Segunda parte como a primeira



Portugal abriu o segundo tempo novamente a marcar. Diogo Dalot cruzou desde a direita e o guarda-redes evitou novo auto-golo com uma grande defesa. Na recarga e com oportunidade de "bisar", Heriberto não perdoou.

A vantagem lusa foi ampliada aos 58 minutos, após penálti cometido sobre Heriberto. Na cobrança, Diogo Gonlçalves não falhou. Quatro minutos depois, Portugal chegou aos seis. Pereira Lage lançou a corrida de Diogo Gonçalves, que cruzou rasteiro para que Heriberto, à boca da baliza, pudesse encostar. Era o "hat-trick" do avançado do Moreirense.

O sétimo foi marcado por Diogo Jota, a passe de Heriberto, ao minuto 84. O avançado do Wolverhampton desmarcou-se, num contra-ataque, e atirou cruzado para o fundo da baliza. No primeiro minuto de descontos, Gil Dias recebeu no coração da área, segurou, rodou e atirou para o golo.

Quando parecia que já não havia tempo para mais, surgiu o nono de Portugal. Canto batido e Heriberto, de cabeça, completou o póquer.

Com este resultado, Portugal assume, à condição, a liderança do grupo 8 de qualificação, com 19 pontos, mas mais um jogo que a Roménia, que é segunda classificada, com 18. A Bósnia e Herzegovina, que também tem 18 pontos e os mesmos jogos que Portugal, estando assim em terceiro lugar, é o próximo adversário da seleção portuguesa, na próxima terça-feira, às 19h00, no Estádio dos Barreiros, na Madeira.

[notícia atualizada às 19h34]