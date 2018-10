Liga das Nações

Portugal caça a Polónia com Silvas

11 out, 2018 - 18:15 • Inês Braga Sampaio

Polónia 2-3 Portugal. A seleção nacional entrou mal e permitiu o golo a Piatek, mas rapidamente reagiu e tomou as rédeas. André Silva empatou, Glik (auto-golo com dedo de Rafa Silva) deu a vantagem e Bernardo Silva ampliou, dando expressão a uma bela exibição da equipa das "quinas". Há 35 anos que Portugal não ganhava, em terreno polaco, à seleção local. Sem Cristiano Ronaldo, Fernando Santos caçou com três Silvas.