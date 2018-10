PS empurra votação de pacote sobre habitação para a próxima semana

O PS fez adiar a votação das propostas da habitação prevista para esta quinta-feira no Parlamento. Face à falta de consenso nas bancadas à esquerda, os socialistas optaram por empurrar para a próxima terça-feira a votação do pacote apresentado pelo Governo.

O deputado João Torres garante, no entanto, que o partido vai continuar a fazer tudo para que as propostas possam ser aprovadas e apela, por isso, à responsabilidade de todos os trupos parlamentares.

“O Partido Socialista, o que entende, é que tem feito um notável esforço, quer na Assembleia da República quer através da ação governativa para colocar as políticas de habitação num primeiro plano mediático da agenda política do país e entendemos que esse esforço deve ser acompanhado por todos os grupos parlamentares”, afirmou aos jornalistas.

“As propostas mais estruturantes apresentadas no Parlamento são da autoria do Governo, merecem a concordância do grupo parlamentar do Partido Socialista e o que queremos é que cada grupo parlamentar assuma também as suas responsabilidades e manifeste claramente a sua disponibilidade ou indisponibilidade para debater essas propostas de lei”, reforça.

O debate sobre as propostas da habitação tem-se prolongado ao longo dos últimos meses pela falta de consenso à esquerda. No discurso de 5 de outubro, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, fez mesmo um derradeiro apelo à maioria parlamentar que suporta o Governo para passar de proclamações inflamadas a ações concretas nesta matéria.

"Vamos começar na terça-feira e esperamos acabar na quarta", avançou, por seu lado, a coordenadora do grupo de trabalho parlamentar da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas de Cidades, Helena Roseta.

Em declarações à agência Lusa, a e deputada independente eleita pelo PS diz que, apesar do adiamento, o prazo de 26 de outubro para a conclusão de todo o processo de votação se mantém, pelo que não está em risco a integração das propostas legislativas no OE para 2019.

O pedido de adiamento potestativo é justificado com a necessidade de "mais tempo" para o grupo parlamentar do PS "negociar" a aprovação do pacote legislativo sobre habitação, diz ainda Helena Roseta, referindo que "não há ainda a certeza que as propostas do Governo têm condições para serem aprovadas".

O processo de votação indiciária do pacote legislativo sobre habitação inclui 11 iniciativas pendentes, das quais três são propostas de lei do Governo, nomeadamente o Programa de Arrendamento Acessível e os benefícios fiscais para contratos de arrendamento de longa duração.

Além das propostas do Executivo, existem três projetos de lei do PSD, dois do BE, um do CDS-PP, um do PEV e outro do PAN, com iniciativas dirigidas ao mercado do arrendamento urbano, nomeadamente medidas de caráter fiscal, seguros de renda e subsídios de renda.