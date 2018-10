Patriarca lamenta falta de apoio estatal ao ensino privado

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, destacou esta quinta-feira o trabalho feito pela Universidade Católica Portuguesa (UCP) em prol da sociedade e lamentou a falta de apoio estatal.

Em declarações à Renascença, à margem das celebrações dos 50 anos da UCP, o também magno chanceler da universidade lamentou a indisponibilidade do Estado.

“Infelizmente, não vejo o Estado português desde há muito tempo, desde há dois séculos ou mais, encare com bons olhos as iniciativas no ensino superior que não sejam estatais. Isso é uma história longa. Tirando alguns intervalos de boa vontade, nestes anos de democracia que felizmente vivemos não se mudou muito a indisponibilidade estatal de apoiar aquilo que é tão contributivo para a sociedade portuguesa e que assim sai quase grátis ao Estado, mas da nossa parte é serviço.”

Na missa das comemorações dos 50 anos da UCP, o patriarca enalteceu os milhares de diplomados pela universidade.

“Os milhares e milhares de diplomados que esta universidade que, praticamente sem apoio estatal ou muito pouco, ofereceu à sociedade portuguesa estão aí pelo mundo, homens e mulheres e primeiríssima plana na ciência, vida jurídica, social, económica, empresarial, em todos os ramos do saber, sem esquecer os nossos caríssimos teólogos”, afirmou D. Manuel Clemente.

“Todos estes homens e mulheres atestam que a resposta à pergunta de São Paulo: ‘que fizeste do Espírito Santo’ tem neste momento uma resposta muito positiva”, sublinhou o magno chanceler da Universidade Católica.

Em entrevista à Renascença, a reitora Isabel Capeloa Gil lembrou o trabalho de todos os que contribuíram para construir aquela universidade que.

Isabel Capeloa Gil diz que a Católica não tem qualquer apoio do Estado há quase duas décadas e é a única na Europa que não tem essa ajuda.