Extrema-direita alemã quer alunos a denunciar professores que critiquem o partido

Segundo os media alemães, o AfD já está a preparar uma versão do site em mais estados da Alemanha, como a Baviera, Saxónia e Berlim. A iniciativa do partido surge depois de terem surgido queixas de que alguns professores estariam a usar nas aulas t-shirts anti-AfD.

Membros do AfD responderam dizendo que a medida "nada tem a ver com denúncia", mas as respostas dos afiliados à extrema-direita não têm tranquilizado os alemães. Segundo o diário alemão Die Welt, muitos sentem que a medida é um resquício ideológico do nazismo e dos tempos da República Democrática Alemã, comunista e aliada da União Soviética. Nesses regimes, os alemães eram fortemente pressionados a denunciarem as tendências políticas dos seus vizinhos, caso não fossem ao encontro do regime.

A ministra da Justiça alemã, Katarina Barley, comparou o site aos esquemas de espionagem nazis e a ministra da Educação, Susanne Eisenmann, acusou a ideia de "ferir a democracia". Já Winfried Kretschmann, presidente do estado de Baden-Württemberg, disse na terça que o site são "blocos de construção a caminho do totalitarismo".

Uma história negra

As acusações de várias frentes contra o site do AfD, ou Alternative für Deustchland, surgem depois de um dos seus líderes, Alexander Gauland, estar a ser comparado a Adolf Hitler depois de um texto de opinião publicado no sábado. No texto, Gauland critica a globalização e as expressões usadas, segundo os historiadores do nazismo, são muito semelhantes às usadas por Hitler, num discurso em novembro de 1933.

Nos últimos meses, o partido tem estado na frente de várias polémicas, especialmente contra a chegada de refugiados à Alemanha. No final de agosto e início de setembro, protestos organizados por movimentos da direita radical em Chemnitz provocaram vários feridos. No dia 1 de setembro, os protestos reuniram seis mil pessoas que pediam a demissão de Merkel por aceitar refugiados vindos da Síria e de outros países em conflito.

As manifestações ficaram marcadas por vários feridos, confrontos com a política e uma contra-manifestação que apoiava a política de aceitação de refugiados. Os protestos em Chemnitz, no leste da Alemanha, começaram depois do assassínio de um alemão de 35 anos, alegadamente cometido por um sírio e um iraquiano.

Algumas pessoas, de cara tapada, foram vistas a fazer a saudação nazi no protesto e a atirar pedras.