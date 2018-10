Dados “doentios”. 8.000 famílias separadas nos EUA

Os dados do novo relatório de Amnistia Internacional demonstram que a Administração Norte Americana adotou práticas de imigração “catastróficas” a milhares de pessoas que procuravam segurança nos Estados Unidos.

A investigação revela que o número de famílias separadas vai mais além do número divulgado pelas autoridades norte americanas. Foram separadas à força perto de oito mil famílias, das quais cerca de seis mil casos foram registados nos últimos quatro meses de 2018.

Para além da separação de milhares de famílias, o relatório da Amnistia documenta outras situações de maus-tratos que ganharam novas proporções. As políticas e práticas norte americanas denunciadas incluem os regressos ilegais, em massa, de pedidos de asilo nas fronteiras dos Estados Unidos com o México e as detenções sem justificação onde, na maioria dos casos, é negada a liberdade condicional.

“O Congresso deve agir imediatamente para investigar e estabelecer o registo das separações das famílias pelas autoridades do governo dos Estados Unidos, e aprovar a legislação que proíbe a separação e a detenção indefinida de crianças e famílias”, assumiu a diretora da Amnistia Internacional Norte Americana, Erika Guevara-Rosas.

Erika Guevara-Rosas disse ainda que a Administração de Trump está a tentar “travar a campanha deliberada das generalizadas violações dos direitos humanos, a fim de punir e dissuadir as pessoas que procuram a fronteiras dos EUA com o México”.

“A intensidade, a escala e o alcance dos abusos contra as pessoas que procuram asilo são verdadeiramente doentios”, realça Erika Guevara-Rosas. A diretora apela também à condução de investigações rápidas, completas e imparciais para manter o governo responsável” e garantir que estas situações de maus-tratos não se voltem a repetir.

A atuação propositada das autoridades americanas chega a ser documentada como tortura, originando, em alguns casos, situações de trauma a longo prazo, tanto em adultos como em crianças.

Valquiria é uma mãe brasileira separada do filho, de sete anos, sem lhe ter sido dada qualquer explicação. Na altura foi dito a Valquiria: “não têm direito nenhum aqui, nem tem o direito de estar com o seu filho”. A mãe brasileira não sabia onde estava o filho. “Eu morri naquele momento”, contou à Amnistia internacional.

O novo relatório indica que, desde setembro deste ano, 300 crianças continuam separadas dos pais, deportados para o país de origem.

Liberdade condicional negada

A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos implementou uma política para tentar afastar as milhares de pessoas que procuravam asilo nos portos oficiais da fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Erika Guevara-Rosas acusa as autoridades americanas de “violar em flagrande a lei de asilo dos EUA e o direito dos refugiados, ao forçar as pessoas a voltar ao México sem registar e pedir asilo”. A diretora expõe casos de risco de violação dos direitos humanos no seu país de origem, quando as pessoas são “empurradas” a voltar para o México.

As autoridades norte americanas têm também impulsionado a uma política de detenção indefinida de requerentes de asilo. Na maioria dos casos, é-lhes negado o pedido de liberdade condicional. “Eu solicitei o pedido para a liberdade condicional, com toda a documentação pedida, mas foi negado… Não me disseram a razão para a minha liberdade condicional ter sido negada. Não foi dada a nenhum de nós”, relata à Amnistia Alejandra, ativista dos direitos transgéneros, detida em dezembro de 2017.