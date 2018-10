SAD do FC Porto apresenta prejuízo de 28,4 milhões de euros

A SAD do FC Porto apresentou, esta quinta-feira, um prejuízo de 28,4 milhões de euros relativo à temporada 2017/18, o que apresenta uma melhoria de quase sete milhões face ao relatório da época 2016/17.

Apesar do valor negativo, os dragões anunciam que o valor "respeita o compromisso assumido com a UEFA, no caminho para o equilíbrio nas suas contas de exploração".

De acordo com o relatório, o FC Porto apresenta um valor de lucros antes de juros, impostos e amortizações (EBITDA) de 27,9 milhões, um valor superior aos 22,7 milhões da temporada anterior.

A SAD do emblema azul e branco revela ainda uma melhoria nas receitas operacionais, excluíndo proveitos com passes, subindo de 98,9 milhões para os 105,7 milhões, mas aumentou de igual forma os custos operacionais, de 121,8 milhões para os 133,7 milhões de euros.

De acordo com o relatório publicado na CMVM, os dragões justificam este aumento nos custos operacionais com o pagamento de prémios atribuído ao plantel e equipa técnica pela conquista do título de campeão nacional.

O FC Porto destaca ainda a melhoria na capacidade de fazer "compromissos a curto prazo, dado o maior equilíbrio no indicador de liquidez corrende da sociedade", e o "contributo positivo das empresas que fazem parte do perímetro de consolidação na obtenção do resultado agora alcançado".

[Atualizado às 10h52]