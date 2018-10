Polacos acham que Portugal "joga melhor" sem Ronaldo

Os polacos queriam ver Cristiano Ronaldo, ao vivo, mas sem a presença do capitão da seleção portuguesa consideram que o conjunto de Fernando Santos é "mais equipa" e um "adversário mais perigoso".

Nuno Malheiro é um jogador português que vive em Katovice e representa o Sosnowiec, clube dos arredores da cidade onde habita, e onde esta noite se jogará o desafio com a Polónia.

Em declarações a Bola Branca, o defesa luso assegura que estará no estádio Slaski, com bilhetes oferecidos pelo "amigo Bruma" e espera no final confraternizar com antigos colegas nas seleções jovens e adversários nos clubes, como João Cancelo, Bernardo Silva e outros.



Do ponto de vista desportivo, Nuno Malheiro alerta a equipa das quinas que terá pela frente um adversário "forte" com um treinador que "aposta nos jovens", mas que continua a ter como principal estrela "ao nível de Ronaldo" para os polacos, Lewandowski.

"Sabem que Ronaldo faz a diferença, mas sem Ronaldo, Portugal tem mais futebol, porque não se foca num só jogador", acrescenta.

Na cidade sente-se os adeptos "ansiosos", e todos esperam "um jogo fantástico", num encontro que já não tem muitos bilhetes disponíveis e os que há, "não são fáceis de encontrar".

O embate vai fazer-se num "dos melhores estádios, se não o melhor da Polónia, com excelentes condições" e atualmente exclusivamente utilizado pela seleção polaca.

Nuno Malheiro está há 2 anos no leste europeu e confessa sentir-se confortável e num clube onde as suas qualidades são apreciadas.

"As pessoas gostam de me ver jogar e tenho tido um bom apoio. Nunca se sabe o dia de amanhã, temos que acreditar", afirma o jogador esperançado em regressar mais tarde a Portugal para dar continuidade à sua carreira.