Acidente no lançamento de nave russa com dois astronautas a bordo

Ocorreu um acidente durante o lançamento da nave russa “Soyuz”. A nave transportava dois astronautas, o russo Aleksey Ovchinin e o norte-americano Nick Hague, que iam a caminho da Estação Espacial Internacional.



De acordo com a agências de notícias russas, uma falha no foguetão propulsor caiu obrigou a nave a uma aterragem de emergência no Cazaquistão, de onde foi feito o lançamento.

Os astronautas estão vivos, já estão no solo e conseguiram estabelecer contacto com a equipa de resgate. A tripulação está “bem, dentro do possível”, avança a agência de notícias russa RIA. Os primeiros relatos dos médicos no local indicam que os dois homens não apresentam ferimentos, apesar do regresso à Terra ter sido efetuado numa trajetória mais acentuada que a trajetória aerodinâmica habitual.

Devido a este incidente, todos os lançamentos russos agendados foram suspensos.