"Mundial afetou a minha concentração", diz Pogba

Paul Pogba admite que a vitória no Mundial 2018 afetou a sua concentração no arranque de época no Manchester United.

O médio francês admite que o principal desafio foi a motivação, depois de conquistar o Mundo ao serviço dos "bleus":

"É difícil concentrar-me, começar do zero outra vez, voltar a dar no duro, porque tocámos nas estrelas. Foi o melhor troféu que se pode ganhar como jogador. Mas também gosto de desafios e temos objetivos. Nunca ganhei a Premier League e gostaria de conseguir isso", em declarações à ESPN.

Pogba tem estado sob os holofotes neste arranque de temporada, não pelo desempenho dentro de campo, mas pela quebra de relações com o técnico José Mourinho. O francês perdeu inclusive a braçadeira de capitão.

Sobre a Bola de Ouro, Pogba acredita que deveria ser um dos seis franceses nomeados a vencer o galardão:

"Há muitos que merecem, mas não me incluo nessa linda. Espero que seja o Griezmann, o Mbappé, o Varané ou o Kanté, merecem muito mais. Não consigo escolher um, mas espero com todas as forças que seja um desses quatro".