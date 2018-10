Conceição, Seferovic e Varandas

O ataque ao mercado do FC Porto, um encontro emocional para Seferovic e as declarações de Frederico Varandas estão em destaque nos jornais desta quinta-feira.

O jornal "O Jogo" faz manchete com o ataque do FC Porto ao mercado de janeiro. Segundo se pode ler, "Conceição exige munições. Treinador quer mais um ponta de lança e um extremo".

Já o jornal "A Bola" dá principal destaque às declarações de Frederico Varandas, que responde às críticas e acusações de José Maria Ricciardi. "Acabou-se o circo", disse o novo presidente dos leões.



A partida de Portugal na Polónia para a Liga das Nações e a data especial para Fernando Santos também é destaque.

O "Record" faz manchete com o reencontro de Seferovic, avançado em destaque no Benfica, com a "mãe adotiva", à margem dos compromissos internacionais.

A ameaça dos clubes pararem o campeonato, as críticas de António Salvador ao Conselho de Arbitragem e a primeira titularidade de Corchia também figuram nas capas dos três jornais.