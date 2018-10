John Terry é o novo treinador-adjunto do Aston Villa, clube do segundo escalão inglês onde milita o português André Moreira.

Depois da saída de Steve Bruce no comando técnico, a equipa de Birmingham anunciou a contratação de Dean Smith para liderar a equipa do Championship, com John Terry a exercer a posição de adjunto.

Thierry Henry, antiga lenda do Arsenal e treinador-adjunto da Bélgica, e Rui Faria, antigo braço direito de José Mourinho, estiveram também associados à posição.

Ao cabo de 12 jornadas, a equipa está no 15º lugar do Championship, segundo escalão do futebol inglês, a quatro pontos da zona do "play-off" de subida.

John Terry, lenda do Chelsea, realizou a última temporada da carreira em 2017/18, ao serviço dos "villains", e opta por ficar em Birmingham depois de oficialmente pendurar as botas.