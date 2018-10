Ir ao restaurante ao fim de semana fica mais caro

Comer num restaurante ao fim de semana é, regra geral, mais caro do que num dia útil. Se durante a semana mais de metade dos almoços e 47% dos jantares têm um preço médio entre 5 e 10 euros, ao sábado e domingo os preços elevam-se acima dos 10 euros. Se for um prato vegetariano, em 30% dos casos poderá ser mais caro.

É uma das conclusões de um estudo da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (ARHESP), que inquiriu mais de 2 mil restaurantes sobre os padrões de consumo dos clientes.

O inquérito revelou que os portugueses almoçam mais fora de casa nos dias úteis. Nestes dias, mais de 60% das refeições servidas no restaurantes são almoços. A única exceção são os hotéis, onde predominam os jantares.

Durante o fim-de-semana o panorama é diferente. Jantares e “snacks” lideram os consumos.

No Centro/Norte do país, um restaurante serve, em média, 54 almoços nos dias úteis e 59 ao fim de semana. O valor é mais baixo na região Centro/Lisboa, onde são servidas, em média, 45 almoços nos dias úteis.

Quanto ao Sul do país, o destaque vai para os menus turísticos. Em média, são servidas 72 refeições deste tipo ao almoço e 84 ao jantar.

O estudo da ARHESP analisou ainda as ementas dos restaurantes. Pratos de peixe e carne predominam nos cardápios, sendo que 5% dos estabelecimentos já disponibilizam também pratos vegetarianos e/ou vegan.

Em todas as áreas analisadas, as preferências dos inquiridos recaem sobre o prato de carne e peixe, com 97,1% e 89,1%, respetivamente. De destacar a área Sul, onde a preferência pelo prato vegetariano já apresenta um peso de 11%.