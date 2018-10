Forte tromba de água em Maiorca fez 10 mortos. Há uma criança desaparecida

Pelo menos dez pessoas morreram e uma criança está dada como desaparecida na sequência das inundações que devastaram na noite de terça para quarta-feira o leste de Maiorca, a ilha principal do turístico arquipélago espanhol das Baleares. As autoridades procuram ainda outras duas pessoas de nacionalidade alemã.

No último ponto de situação feito pelos serviços de proteção civil, as equipas de socorro tentavam localizar a criança, o último desaparecido, que viajava com a mãe de carro quando foram apanhados por uma inundação que arrasou a localidade de Sant Llorenç.

A mãe morreu, mas antes conseguiu salvar uma filha de oito anos, não se sabendo se terá conseguido fazer o mesmo com o filho mais pequeno, que está desaparecido.