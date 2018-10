Castaignos assina póquer na vitória do Sporting em jogo-treino

O Sporting derrotou, esta quarta-feira, o Torreense, do Campeonato de Portugal, por 4-2, em jogo-treino.

O grande destaque da partida foi o avançado holandês Luc Castaignos, que apontou todos os golos dos leões, rubricando assim um póquer. Peseiro apostou num onze composto por Renan Ribeiro, Marcelo, João Queirós, Jefferson, Bruno Gaspar, Petrovic, Misic, Bruno César, Paulinho, Mané e Castaignos. Viviano, Gudelj e Nuno Moreira também jogaram.

Os restantes jogadores disponíveis fizeram treino diferenciado. No boletim clínico, continuam os nomes de Bas Dost, Mathieu e Raphinha, que fizeram tratamento. Salin mantém-se em repouso absoluto. Já Luís Maximiano "vem sendo reintegrado de forma progressiva no treino em campo", conforme detalha o site oficial do clube leonino.