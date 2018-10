Andebol. ISMAI acaba com invencibilidade do Sporting

A sétima jornada do campeonato de andebol abriu, esta quarta-feira, com uma grande surpresa. O bicampeão nacional Sporting perdeu o estatuto de invencível no terreno do ISMAI, que até agora só somara uma vitória.

O ISMAI abriu as hostilidades com um parcial de 6-0 e, ao intervalo, vencia por 11-4. Os leões reagiram no segundo tempo e chegaram à vantagem. Contudo, os maiatos voltaram a mostrar-se a grande nível e recuperaram a frente do marcador, acabando por vencer por 26-25. O Sporting, que esta época já derrotara os dois rivais, FC Porto e Benfica, ainda não tinha perdido um único jogo para o campeonato.

No Dragão Caixa, o FC Porto goleou o Sporting da Horta, por 36-20. Estes dois resultados, mais os 40-18 do Benfica ao Arsenal da Devesa, a 22 de setembro, significam que a liderança está, agora, dividida em três.