Portugal goleia França e cola-se à Espanha na liderança do Europeu feminino

A seleção nacional feminina de hóquei em patins somou, esta quarta-feira, a terceira vitória em três jogos no Europeu da modalidade, que decorre na Mealhada, com uma goleada, por 8-2, sobre a França.

As francesas até marcaram primeiro, no entanto, Portugal conseguiu a reviravolta ainda antes do intervalo. Para tal, valeram os remates certeiros de Sofia Silva, Marlene Sousa, Sofia Moncóvio e Inês Vieira.

Na etapa complementar, a equipa das "quinas" voltou a fazer quatro golos. Ana Catarina Ferreira e Margarida Florêncio fizeram o gosto ao "stick", enquanto Marlene Sousa "bisou", para completar o "hat-trick". Marlene Sousa é a melhor marcadora do torneio, com nove golos.

Com este resultado, Portugal cola-se à Espanha na liderança do Europeu, com nove pontos, embora perca na diferença de golos (23 "rojos" para 20 lusos). Em terceiro, está a França. O próximo adversário da seleção portuguesa é a Itália, que empatou a três golos com a Alemanha.