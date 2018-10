Espanha. Governo perto de acordo com Podemos

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, e o secretário-geral do Podemos, Pablo Iglesias, terão chegado esta quarta-feira a um princípio de acordo sobre as grandes opções para o Orçamento do Estado de 2019.

A informação está a ser avançada pela agência Europa Press, que cita fontes próximas da negociação.

O documento estará a ser ultimado pelas equipas dos dois partidos, acrescenta a mesma fonte, que espera que o acordo seja publicamente divulgado esta quinta-feira.

A reunião entre os dois líderes, que decorreu esta quarta-feira no palácio da Moncloa, não foi previamente divulgada aos meios de comunicação espanhóis. Terá sido o culminar de três dias de trabalho entre as duas equipas de negociadores.

Na segunda-feira o Podemos tinha traçado as suas “linhas”. Exigiam medidas para combater a bolha imobiliária, a subida do salário mínimo para os 1000 euros em 2019, entre outras medidas.

O governo de Pédro Sanchez não tem maioria no Parlamento e necessita de entendimentos para fazer passar o Orçamento do Estado.