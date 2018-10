Júlio Mendes defende que o V. Guimarães devia estar no terceiro lugar

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, acredita que, sem erros de arbitragem, a equipa de Luís Castro estaria no terceiro lugar do campeonato.

“Há três jogos neste conjunto de sete em que o Vitória tem claramente razões de queixa. Há cinco pontos que nos foram retirados. O Vitória deveria ter mais cinco pontos, se tivesse mais cinco pontos do que os que tem teria os mesmos que o clube que está classificado no terceiro lugar e isso faria toda a diferença”, afirmou o líder vitoriano, esta quarta-feira, antes da Cimeira de presidentes da Liga de clubes.

“Com o Feirense, há três penáltis que não foram assinalados. Um penálti sobre o Florente aos oito minutos, erro do árbitro e do VAR [videoárbitro]. O segundo ao minuto 67, mais uma vez sobre o Florent, num lance em que deixou seguir a jogada anterior em que haveria uma falta, usou isso para não marcar o lance. Há um terceiro penálti ao minuto 81, cometido sobre o João Carlos Teixeira e o jogo ainda estava 0-0", argumentou.

"Há mais dois pontos que nos foram retirados, no jogo com o V. Setúbal. Estávamos a ganhar até aos 90 minutos e já no tempo regulamentar há uma falta, um empurrão ostensivo sobre o Sacko pelo Valdo, que o árbitro e o auxiliar tiveram condições para ver. Não foi assinalada a falta, mas sim o canto que deu origem ao golo do empate. Se a falta tivesse sido assinalada teríamos conquistado três pontos", completou.



Júlio Mendes não tem, portanto, gostado da arbitragem no campeonato: "Quem perde cinco pontos e podia estar em 3.º lugar só pode fazer uma avaliação negativa. Mais cinco pontos seriam 50 por cento dos que temos, faz toda a diferença do ponto de vista anímico da equipa".



Bruno Paixão recebeu uma chamada de atenção do Conselho de Arbitragem depois do Braga-Rio Ave. Em resposta, o presidente arsenalista, António Salvador, deu exemplos de erros de arbitragem em jogos de outras equipas que não mereceram reprimendas, um deles sendo um lance que teria beneficiado o Vitória. Júlio Mendes ripostou.

"Se ele se refere ao lance que estou a pensar, não tem efeito nenhum no resultado, porque o Vitória perdeu. Por isso, não percebo a afirmação do meu colega António Salvador. Devia estar a olhar antes para dentro de portas e comentar o penálti que não foi marcado contra o Braga no jogo com o Rio Ave. Esse sim é um lance de penálti", atirou.