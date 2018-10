Mafalda Veiga na Tarde da Renascença

10 out, 2018 - 21:20

A celebrar 30 anos de carreira, Mafalda Veiga esteve na Tarde da Renascença a recordar 30 anos de carreira. A cantora vai dar dois concertos (12 de outubro no Coliseu do Porto e 13 de outubro no Campo Pequeno, em Lisboa) e com convidados de peso: Jorge Palma, Rui Reininho, Miguel Araújo ou Tiago Bettencourt.