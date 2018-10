Incêndio. Interposta ação contra Câmara de Cascais e Estado

Foi interposta uma ação no valor de 13 milhões de euros contra a Câmara de Cascais e o Estado português, na sequência do incêndio do fim-de-semana que atingiu Sintra e Cascais. Foram destruídos quase 500 hectares do parque natural.

A informação é confirmada à Renascença por Carlos Carreiras. O autarca de Cascais diz, no entanto, desconhecer ainda os fundamentos e quem desencadeou a ação.

Entretanto, Carreiras deu o aval a um conjunto de medidas que visam evitar a especulação imobiliária nas áreas ardidas. Em causa o facto de alguns terrenos terem sido colocados à venda logo após o incêndio.

“O que nós pretendemos é evitar que isso [especulação] venha a acontecer e para isso há um conjunto de medidas complementares. Fiz um despacho em que não ficam autorizadas construções”, refere.

Num dos casos, a Câmara de Cascais está já a negociar a compra de um terreno. Para os restantes, a estratégia passa por reflorestar terrenos, acionar o direito de preferência sempre que for possível ou pura e simplesmente expropriar.