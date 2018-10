Sub-17 portugueses dão duas mãos-cheias ao Cazaquistão

A seleção nacional de sub-17 arrancou, esta quarta-feira, a caminhada no 1.º Torneio de Apuramento para o Euro 2019 com uma goleada de época. Portugal deu 10-0 ao Cazaquistão, no Estádio Municipal de Aveiro.

Ao intervalo, a equipa das "quinas" vencia por 5-0, por golos de Famana Quizera, Paulo Bernardo, Filipe Cruz e Daniel Rodrigues, este último em dose dupla. Na etapa complementar, nova mão-cheia. Ronaldo Camará "bisou" e Gerson Sousa, Tiago Tomás e Gonçalo Batalha fizeram o gosto ao pé. Antes do fim, o Cazaquistão ainda esbarrou uma bola na trave.

No outro encontro do grupo 11, Bielorrússia e País de Gales empataram a dois golos. Portugal lidera com três pontos, já Bielorrússia e País de Gales somam um ponto. O Cazaquistão ainda não tem qualquer ponto.