Rui Jorge só espera resistência do Liechtenstein até ao primeiro golo

Rui Jorge, selecionador nacional de sub-21, enche o peito e afirma, sem reservas, que Portugal é melhor que o Lechtenstein que o desafio será mesmo marcar o primeiro golo, no jogo de qualificação para o Euro 2019.

"O Liechtenstein é a equipa mais frágil do grupo. Jogámos contra eles na primeira volta e percebemos que não está ao nível das outras. Enquanto não sofrerem o primeiro golo é natural que as suas forças se vão fazendo sentir, mas é uma equipa que está perfeitamente ao nosso alcance", frisou Rui Jorge, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Ainda assim, o selecionador destacou que Portugal deve jogar aquilo que lhe compete, "independentemente do valor do adversário".

"Cada encontro tem a sua importância. Para os jogadores, é mais um jogo em que vão estar a representar o nosso país e que querem vencer, com o melhor futebol possível e o melhor resultado possível. Temos, por norma, bastantes portugueses no Liechtenstein e sabemos quão importante é para eles que Portugal se exiba a um bom nível", referiu o técnico.



Portugal está em apuros, em terceiro lugar do grupo, atrás da Roménia e da Bósnia. Só o primeiro lugar e, talvez, o segundo dão apuramento para o Europeu. Porém, Rui Jorge assegurou que a mentalidade e posição da seleção perante cada jogo é sempre igual: "Tentar jogar para os vencer. Claro que a partir de determinado momento, um mau resultado começa a ser irreversível. Poderá não ser o caso do Liechtenstein, mas será com certeza perante a Bósnia. Temos a certeza que se não vencermos esse jogo não conseguiremos estar presentes na fase final do Europeu".