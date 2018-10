João Domingues esbarra em cabeça-de-série no Challenger de Barcelona

João Domingues falhou, esta quarta-feira, a qualificação para os oitavos-de-final do Challenger de Barcelona, em Espanha.

O número quatro do ténis português, 207.º do "ranking" ATP, foi impedido de chegar à segunda ronda por um dos favoritos à vitória no torneio. Trata-se do argentino Marco Trungelliti, número 129 da hierarquia mundial e terceiro cabeça-de-série.

Domingues caiu em dois "sets", pelos parciais de 7-5 e 6-2, reduzindo assim a participação portuguesa no torneio catalão a Pedro Sousa. O número dois português, que é o 144.º do mundo e defende o estatuto de quinto cabeça-de-série, já se apurou para a segunda ronda, em que vai defrontar o espanhol Tommy Robredo, antigo número cinco mundial.