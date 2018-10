PSD contesta “independência” de deputado indicado pelo Governo para a ERSE

O PSD critica o Governo por ter escolhido o deputado socialista Carlos João Pereira para vogal do Conselho de Administração da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

No debate quinzenal desta quarta-feira, no Parlamento, o líder parlamentar social-democrata, Fernando Negrão, afirmou que Carlos João Pereira não tem independência para exercer o cargo.

“No seu currículo não oferece garantias de independência para exercer esta funções”, declarou.

“Uma Entidade Reguladora deve ter como ómega do seu funcionamento uma característica que é a independência em relação ao todos os agentes do mercado, públicos ou privadas, mas principalmente do poder político. Acha que um deputado, no caso o deputado Carlos Pereira, assegura essa independência do poder político?”, perguntou Fernando Negrão

O primeiro-ministro sublinha que a independência deve ser “em relação ao poder político, mas desde logo relativamente aos regulados”.

“Este é daqueles processos em que o Governo tem a vida bastante facilitada. Escolhe uma personalidade que julga ter perfil adequado para a função, a sua aptidão técnica é escrutinada pela CRESAP, haverá uma audição comissão parlamentar e depois o Governo toma uma decisão definitiva”, refere António Costa.

O chefe do Governo adianta que o Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CRESAP) deu parecer positivo ao nome indicado pelo Governo e que só falta a audição no Parlamento.

“Da minha parte, como primeiro-ministro, e seguramente nenhum membro do Governo comete a injuria de pensar que algum cidadão, pelo facto de exercer um mandato parlamentar, fica incapacitado de exercer, com independência outras funções”, frisou António Costa.