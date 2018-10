Fernando Santos continua a contar com Ronaldo

Fernando Santos esclarece que Cristiano Ronaldo não se retirou da seleção nacional. A ausência do capitão, diz o selecionador, foi devidamente esclarecida pelo jogador, quando escreveu uma mensagem em que sublinhou continuar "totalmente focado em jogar por Portugal".

Cristiano acertou com o treinador e com Fernando Gomes uma pausa nas idas à seleção para se concentrar na nova etapa da sua carreira na Juventus.

Na posse de toda a informação, Fernando Santos responde à dúvida sobre o futuro de Ronaldo na seleção com a convicção de que, em breve, ele voltará a vestir a camisola das quinas. Ronaldo completa 34 anos em fevereiro e em 2018 não voltará a jogar por Portugal.

Depois de ter falhado os jogos com Itália e Croácia, Ronaldo também não joga com a Polónia e a Escócia. Ficará, ainda, de fora dos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações, em Itália e em Portugal, com os polacos.