Varandas: "Jogadores sabem que têm de ser melhores"

Frederico Varandas não está preocupado com os quatro pontos de desvantagem para os líderes do campeonato. O que preocupa o presidente do Sporting é que os jogadores "percebam que têm se der melhores".

O jogo com o Portimonense, que o Sporting perdeu, por 4-2, serve de exemplo para o líder leonino: "Perdemos o último jogo, porque fomos inferiores ao nosso adversário. Não perdemos porque estávamos cansados, não perdemos por causa da arbitragem, perdemos porque não fomos melhores. O grupo tem de perceber isso. Temos de ser melhores. O grupo precisa de saber, e sabe, que é preciso melhorar".

Em sete jornadas, o Sporting perdeu dois jogos, empatou um e venceu três. Varandas reconhece que, "provavelmente, era possível fazer melhor", mas reforça que a situação atual não o preocupa. "Estamos na sétima jornada, a quatro pontos do título, e já jogámos fora com Benfica e Braga. Vamos avaliar jornada a jornada", concluiu.

O Sporting é 5º classificado, com 13 pontos. Está a um do Rio Ave, quarto colocado, a dois do FC Porto e a quatro de Braga e Benfica.