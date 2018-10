Costa volta a anunciar que Goveno criou 321 mil empregos

Na recta final das negociações entre os parceiros à esquerda sobre o Orçamento do Estado para 2019, o primeiro-ministro António Costa escolheu as questões da economia e do emprego para tema do debate quinzenal desta quarta-feira no Parlamento. E começaria mesmo a sua primeira intervenção pelo emprego, reafirmando (já o havia dito em entrevista à TVI no começo do mês) que, desde o início da legislatura, foram criados 321.000 postos de trabalho. Costa diz mesmo que se trata de uma “notável criação de emprego”.

Quanto à explicação para este aumento, Costa enumera dois fatores primordiais: uma política de rendimentos renovada que “pôs fim a um quotidiano de incerteza e asfixia” – o que contribuiu para a “recuperação da confiança” –, não esquecendo o primeiro-ministro a “aceleração da execução do sistema de incentivos às empresas”, tornado-se estas “mais competitivas” e ganhando “quota de mercado no exterior”.

Em relação ao Orçamento do Estado para 2019, e continuando na temática do emprego, António Costa prometeu que neste constarão, ainda que sem as enumerar por agora, “medidas que melhoram os rendimentos das famílias”, mas igualmente outras que “alargam os incentivos às empresas no reinvestimento dos seus lucros”.

É certo que, desde final de 2015, quando os socialistas assumiram o Governo, a população empregada passou dos 4.548 milhões para os 4.874 milhões, o que aproxima o anúncio do primeiro-ministo (321.000 postos de trabalho) da realidade indicada nos dados do Instituto Nacional de Estatística (326.000). Porém, e importa recordá-lo, deste número de novos postos de trabalho apenas 272.000 dizem respeito a contratos sem termo.

Por fim, e terminando a sua primeira intervenção, o primeiro-ministro recordou que, apesar de se orgulhar dos números apresentados, “ainda temos menos emprego do que em 2008”, algo que António Costa considera um “paradoxo”. “Se, por um lado, já temos menos 60.000 desempregados dos que os registados em 2008, por outro lado ainda temos menos 300.000 postos de trabalho”, explica, garantindo que tal perda ocorreu entre 2011 e 2015, os annus horribilis da crise económica.