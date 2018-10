Greve dos comboios adiada para 31 de outubro

Afinal, não há greve na sexta-feira. A paralisação na a Infraestruturas de Portugal (IP), que ia afetar a circulação de comboios, foi adiada para 31 de outubro, anuncia a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

"Na sequência da reunião de hoje e face à posição fechada do Governo/Administração da IP, as organizações sindicais decidiram reformular as formas de luta em curso, começando pelo adiamento da greve marcada para a próxima sexta feira, para o próximo dia 31 de outubro, nos mesmos moldes", referem os representantes dos trabalhadores, em comunicado.



A Fectrans adianta que, na próxima segunda-feira, "haverá uma reunião das organizações de trabalhadores, onde será analisada a organização da greve de dia 31 de outubro e outras acções a desenvolver".

O objectivo, sublinha, é "intensificar a luta em defesa da negociação de um Acordo Colectivo de Trabalho e um Regulamento de Carreiras que abranja todos os trabalhadores da IP e empresas participadas (IP-Telecom; IP-Engenharia; IP-Património)".