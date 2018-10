Luisão e o Sertanense: "Vamos etapa a etapa, mas queremos chegar à final"

Luisão foi o representante do Benfica no sorteio da Taça de Portugal e mostrou-se satisfeito pela deslocação à Sertã, numa competição em que as águias pretendem "chegar à final".

Em declarações após o sorteio da "prova-rainha", que ditou a deslocação do Benfica ao terreno do Sertanense, o representante das águias e ex-capitão recordou o passado como jogador na prova:

"Sabemos a grande da Taça de Portugal. É uma festa linda e tive a oportunidade de a ganhar como jogador. Sabemos que a festa da Taça vai até à Sertã, e contamos com isso".

Ainda assim, o brasileiro não tem problemas em declarar o objetivo das águias na prova: "Entramos a respeitar os adversários, sabemos que temos de ir etapa a etapa, mas queremos chegar à final".

O Sertanense-Benfica decorre no dia 21 de outubro, no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos.