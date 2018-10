Quim desvaloriza estatuto do Aves: "Não há jogos fáceis"

Quim terminou a carreira com a Taça de Portugal na mão, na temporada passada, no Jamor, mas não se ilude com o troféu conquistado. Esta época a Taça é um novo capítulo e o ex-guarda-redes, agora dirigente do Aves, desvaloriza o estatuto do clube no confronto com o Sacavenense, adversário dos detentores do troféu, na 3ª eliminatória.

"Não há jogos fáceis. Vemos encarar todos os jogos da mesma forma. O Sacavanense merece todo o respeito", disse Quim, na Cidade do Futebol.

O Sacavenense é 6º classficado da Serie D do Campeonato de Portugal.