Greve dos comboios não terá serviços mínimos

A greve de sexta-feira na CP - Comboios de Portugal não vai ter serviços mínimos. Face ao pré-aviso de greve, entregue pelos sindicatos dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP), o tibunal decidiu que a CP não tem de assegurar serviços mínimos, porque o período de paralisação é de apenas um dia. A greve foi anunciada na segunda-feira.

A CP já tinha avisado que não haveria transportes alternativos para colmatar a falta de comboios de qualquer serviço.

Segundo o acórdão sobre o pré-aviso de greve subscrito por 14 organizações sindicais para dia 12 de outubro, "não se afigura adequado, ao abrigo dos critérios constitucionais e legais, a definição de serviços mínimos proposta pelas entidades patronais por se tratar de uma greve de curta duração, de um dia apenas".

Na lista de argumentos está também a avaliação de que os serviços mínimos não iriam "mostrar-se aptos às necessidades sociais impreteríveis à satisfação em matéria de acesso aos cuidados de saúde, às escolas e a serviços de segurança nesse concreto contexto, havendo outros meios alternativos de transporte com aptidão à satisfação daquelas necessidades".

Neste contexto, a IP deve assegurar, como habitualmente em dias de greve, que cheguem aos seus destinos os comboios que estejam em marcha à hora do início da greve, assim como o funcionamento do comboio de socorro e de transporte de matérias perigosas, combustível, carvão e bens perecíveis.

No voto de vencido do árbitro da parte empregadora, refere-se a discordância da "estatuição de uma mera percentagem de serviços mínimos obrigatórios".

"Visto que a empresa apresenta uma proposta concreta de cerca de 30% do serviço total previsto - que se propõe reduzir para 25%, o 'mínimo de segurança', nas suas palavras -- concordar-se-ia com a adoção desta proposta pelo Tribunal. Segundo esclarecimento da empresa, este volume de trabalho não põe em causa a segurança dos utentes", refere a mesma declaração de voto.

"Perturbações" e "supressões" na segunda greve em dez dias

Na segunda-feira, a CP informou sobre as "fortes perturbações" na circulação de comboios devido ao protesto dos trabalhadores.



"Por motivo de greve convocada por organizações sindicais da Infraestruturas de Portugal (gestor da infraestrutura ferroviária), a CP informa que se preveem supressões em todos os serviços no dia 12 de outubro", anuncia a empresa em comunicado.

Para quem já adquiriu bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, InterRegional, Regional e Celta que não se venham a realizar devido à greve, a CP afirma que a empresa "permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos".

A última greve foi no dia 1 de outubro. Na altura, para além dos serviços mínimos, a empresa garantiu mais sete ligações. A greve foi feita pelos trabalhadores das bilheteiras e pelos revisores dos comboios, que reclamavam maior contratação de trabalhadores, mais comboios e a negociação para o contrato coletivo.

Governo e trabalhadores sem consenso

À Renascença, o coordenador do Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), José Manuel Oliveira, disse que um acordo entre a Infraestruturas de Portugal e os trabalhadores ainda está longe de ser alcançado, precipitando nova paralisação.



O coordenador fala numa "falta de respostas do Governo e da administração para um conjunto de matérias que determinam” o contrato coletivo e, conclui, "nesse sentido, [a greve] é uma forma de pressionar à evolução da negociação os orgãos e as organizações sindicais decidiram avançar com o pré-aviso de greve".

"A empresa e o Governo pretendem fazer uma negociação sem a valorização salarial e profissional dos trabalhadores", acrescentou o dirigente sindical à Lusa,

Segundo José Manuel Oliveira, além dos aumentos salariais, em causa estão divergências sobre matérias como a duração do tempo de trabalho, o repouso e descanso semanal ou a regulamentação de carreiras.