FC Porto espera Vila Real motivado para defrontar o campeão

Fernando Gomes não acredita em facilidades diante do Vila Real, no encontro da 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Os dragões deslocam-se a Trás-os-Montes e pela frente terão um adversário muito motivado por defrontar os campeões nacionais, alerta o representante do FC Porto, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

"Respeitamos o Vila Real, porque sabemos que contra o campeão as equipas motivam-se ainda mais", sublinha Fernando Gomes, que recorda o bom percurso que a equipa dos distritais fez na época passada: "O Vila Real só perdeu, e pela margem mínima, com o Aves, que ganhou a competição".

Gomes entende que será uma festa para o opositor receber os dragões, demonstra intenção de participar nessa celebração, mas em terminar o encontro com uma vitória, até porque, realça, o FC Porto "tem grande tradição, é uma presença habitual nas finais e quer o troféu".

O Porto não vai ao Jamor desde 2016 e a última vez que venceu a Taça foi em 2011. O Vila Real é 4º classificado na Divisão de Honra da AF de Vila Real.