Presidente do Sertanense recorda incêndios de 2017: "Merecemos receber o Benfica"

Paulo Farinha, presidente do Sertanense, mostrou-se muito satisfeito por receber um clube da dimensão do Benfica, tendo em conta os incêndios que assolaram a área no verão de 2017.

Em declarações à margem do sorteio da Taça de Portugal, o presidente do clube de Castelo Branco mostrou o contentamento em receber um grande:

"Para o Sertanene é inacreditável. É o culminar de muitos anos à frente deste clube. Merecemos isto depois do que nos aconteceu no ano passado no nosso concelho, todos os incêndios".

Recorde-se que em outubro de 2017 arderam cerca de sete mil hectares de floresta na Sertã, no pior dia de fogos do ano.

"Receber o Benfica é a cereja no topo do bolo e vai ser uma grande festa para todos. Estamos de parabéns e eufóricos para a partida", adicionou.

O Sertanense-Benfica decorre no dia 21 de outubro, no Campo de Jogos Dr. Marques dos Santos.