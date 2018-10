Casa histórica na Batalha vai acolher estudantes

O Município da Batalha pretende comprar o imóvel histórico conhecido por "Casa da Obra", com o fim de dar resposta aos problemas do alojamento universitário em Leiria.

"A nossa região de Leiria e sobretudo o Instituto Politécnico de Leiria têm uma taxa de cobertura muito pequena face às camas disponíveis para os estudantes deslocalizados. Os dados apontam para rácio de cobertura dos alunos deslocados face às camas disponíveis de apenas 14%", retrata o presidente da Câmara, Paulo Batista Santos.

A decisão resulta de uma parceria com o Instituto Politécnico de Leiria. A autarquia assumiu um compromisso com o Politécnico para "reforçar a resposta para acolher estudantes, sobretudo aqueles estudantes estrangeiros que não têm resposta em Leiria", diz o autarca.

"Interessa-nos trazer o ensino superior para a Batalha, porque, além de ficarem na residência, vão ter um espaço para trabalho e para desenvolvimento de trabalhos científicos. Isso para nós é muito importante, porque aproxima os nossos jovens a outras oportunidades de interação com esta juventude e que potencia trabalhos até conjuntos no quadro do Erasmus e outros programas europeus, que permite a mobilidade entre estudantes", frisou o autarca à Lusa.

A aquisição representa um investimento de 150 mil euros e a construção da residência deverá ter o apoio do Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFRRU) 2020, tornando-se mais vantajoso do ponto de vista da reabilitação do edifício", afirmou o presidente.

O imóvel está localizado na área circundante do Politécnico de Leiria, próximo das principais vias rodoviárias que ligam a Batalha a Porto de Mós, realça nota de imprensa.