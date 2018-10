AC Milan vence PSG na corrida pela contratação de Lucas Paquetá

Lucas Paquetá, médio brasileiro, vai trocar o Flamengo pelo AC Milan, avança o "GloboEsporte".

Segundo as informações avançadas pelo órgão brasileiro, o médio de 21 anos preferiu o AC Milan, apesar do forte interesse e proposta do Paris Saint-Germain.

O emblema "rossonero" vai desembolsar algo como 35 milhões de euros para assegurar a contratação de uma das maiores pérolas do Brasileirão. Paquetá vai assim manter-se de vermelho e negro, trocando as listas horizontais do Flamengo pelas verticais do AC Milan.

O médio é titular no "Fla" desde 2017, e esta temporada leva 11 golos apontados em 48 jogos disputados. Apesar dos 21 anos, Paquetá já mereceu a confiança de Tite e soma duas internacionalizações, nos dois últimos particulares frente a El Salvador e Estados Unidos da América.

Paquetá junta-se ao plantel de Gattuso em janeiro de 2019, o que siginifica que ficará no Flamengo até ao fim da temporada desportiva no Brasil. A dez jornadas do fim do campeonato, o emblema do Rio de Janeiro está na luta pelo título, atualmente em terceiro lugar, a quatro pontos do líder Palmeiras.