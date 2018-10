Oficial. João Alves regressa à Académica

A Académica anunciou, esta quarta-feira, a contratação de João Alves como novo treinador da equipa principal.

O treinador de 65 anos está num "hiato" profissional desde 2013, quando deixou o Servette, da Suíça, e regressa para assumir o lugar de Carlos Pinto, que não sobreviveu ao mau arranque de temporada.



A Académica não será uma casa nova para João Alves, que foi o responsável pelo regresso do clube à I Liga, em 2001/02. A carreira do treinador já longa e conta com três subidas à I Liga, uma com os estudantes e duas com o Estrela da Amadora.

Ao longo da carreira iniciada na década de 80, João Alves já orientou o Boavista, Leixões, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Belenenses, Campomaiorense, Salamanca, Farense, juniores do Benfica, e, mais recentemente, o Servette, da Suíça, que treinou desde 2009 e 2013.

A Académica confirmou ainda o resto da equipa técnica que acompanhará João Alves: os adjuntos João Gião, especialista em metodologia de treino, Tó Sá, antigo jogador e capitão da Briosa e Vítor Alves, que passará também a integrar a estrutura técnica.

Tal como a Renascença tinha avançado, o emblema de Coimbra contactou Augusto Inácio para assumir a liderança da equipa, mas o ex-diretor geral para o futebol do Sporting recusou o convite.

A Académica, que já foi eliminada da Taça de Portugal pelo Pedras Salgadas, volta a entrar em campo no dia 29 de outubro, frente ao Penafiel. Atualmente, o emblema ocupa a 14ª posição da II Liga, com apenas uma vitória em seis jornadas.

