Gonçalo Oliveira dá trabalho a um "top-100" no Uzbequistão

Gonçalo Oliveira, número 288 do mundo, deu trabalho a um "top-100" na 2ª ronda do Challenger de Tashkent, no Uzbequistão, mas Mirza Basic, 75 do "ranking", acabou por eliminar o tenista português.

O bósnio precisou de quase duas horas para ultrapassar Gonçalo. Basic, que é cabeça-de-série número um do torneio, venceu o primeiro set, por 7-5, e o segundo, por 7-6.

O Challenger de Tashkent fica sem portugueses em prova, depois de Frederico Ferreira Silva ter ficado pelo caminho logo na 1ª ronda.