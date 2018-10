Dito deixa o comando técnico do Covilhã

O Sporting da Covilhã rescindiu contrato com o treinador Dito. O técnico, de 56 anos, chegou à Covilhã no início da temporada, mas não sobreviveu aos maus resultados desportivos. O Sporting da Covilhã segue em 17º lugar do segundo escalão, em zona de despromoção, com apenas cinco pontos somados em seis jogos, conseguindo amealhar apenas uma vitória, no terreno do Cova da Piedade.

O Sporting da Covilhã volta a competir no dia 27 de outubro para a II Liga, frente ao Benfica B, mas terá jogo da Taça de Portugal no dia 21.

Esta é a quarta "chicotada psicológica" da II Liga esta temporada, apenas seis jornadas volvidas, depois de Eurico Gomes (Cova da Piedade), Miguel Leal (Arouca) e Carlos Pinto (Académica).