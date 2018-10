Chievo dá emprego ao selecionador que não conseguiu pôr a Itália no Mundial

Gian Piero Ventura volta a ter emprego, depois do estrondoso insucesso de não ter conseguido qualificar a Itália para o Mundial da Rússia. O Chievo dá oportunidade ao treinador, de 70 anos, de relançar a carreira.

Ventura sucede a Lorenzo D'Anna, demitido devido a maus resultados, e assina contrato válido por duas épocas. O objetivo é salvar o Chievo da descida de divisão. Ao cabo de oito jornadas, a equipa está no último lugar da Serie A,com um ponto negativo, ainda sem vitórias.

Se alcançar a manutenção, o treinador poderá fazer com que, pelo menos, os adeptos do Chievo esqueçam a desilusão sentida em novembro de 2017, quando a Itália viu confirmada a ausência, 60 anos depois, da fase final de um Campeonato do Mundo.

Gian Piero Ventura é um treinador com vasta experiência em desafios deste nível. O antigo selecionador italiano tem currículo feito em clubes de média e pequena dimensão. Regressa a uma cidade onde já trabalhou. Em 2006/07 foi treinador do Hellas Verona, clube que divide o Estádio Marc Antonio Bentegodi, do mapa Itália 90, com o Chievo.