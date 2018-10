Grandes vão almoçar já a saber quem terão no menu da Taça

10 out, 2018 - 09:53

O sorteio da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, já com os 18 clubes da I Liga, realiza-se às 12h30, na Cidade do Futebol. Desportivo das Aves inicia a defesa do troféu.