Bancas matam saudades de Bruno

O Sporting volta a agitar as bancas por motivos que ultrapassam a perspetiva meramente desportiva. Ricciardi levanta a voz a Frederico Varandas e Bruno de Carvalho volta a ser tema de primeira página.

"Aperta-se o cerco", escreve "A Bola", com foto de Bruno em fundo. Em causa o ataque a Alcochete. O ex-presidente do Sporting é suspeito e impedido de ser assistente no processo. Oficial de Ligação aos adeptos foi detido. Bruno Jacinto tinha sido despedido e é suspeito de auxílio e fuga.

"Ricciardi acusa", titula o "Record". Candidato derrotado assume-se como oposição a Frederico Varandas. "Sporting está em pré-falência", diz Ricciardi. "Passou um mês e esta direção ainda não fez nada", acrescenta.

"O Jogo" dedica a manchete ao FC Porto: "Herrera manda". Capitão do FC Porto não aceitou ver a confiança da equipa questionada. "Um portista só baixa a cabeça para beijar o símbolo", diz o jogador, hoje associado a um interesse do Inter de Milão.

"A Bola" e o "Record" relatam que o Inter também pretende contratar Militão.

"A Bola" cita Domingos Soares de Oliveira, no desmentido a Godinho Lopes. O ex-presidente do Sporting disse que tinha garantida a contratação do diretor-executivo do Benfica, mas Soares de Oliveira nega.

"Ferreyra também se queixa das costas", informa o "Record". O avançado, que saiu das opções de Rui Vitória, merece defesa de Paulo Fonseca. Seu treinador no Shakhtar, Fonseca revela que o argentino é dos melhores jogadores a nível mental.

"O Jogo" assinala que o Braga vai recorrer do castigo de dois jogos aplicado a Wilson Eduardo, depois do apito final do jogo com o Rio Ave. A suspensão coloca-o fora do jogo com o Vitória de Guimarães.

A seleção nacional joga amanhã na Polónia. O atraso do voo é a nota nas primeiras dos desportivos.