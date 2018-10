Ministério confirma que major Brazão subarrendava apartamento das Forças Armadas

O Ministério da Defesa confirma à Renascença que o major Vasco Brazão subarrendava de forma ilegal um apartamento das Forças Armadas.

A confirmação chega depois de várias denúncias feitas ao Instituto de Ação Social (IASFA) sobre casas em Lisboa a serem usadas indevidamente como alojamento turístico.

Fonte do gabinete do ministro Azeredo Lopes confirma agora que o ex-porta voz da Polícia Judiciária Militar está entre os militares que subarrendava ilegalmente a casa do Estado em proveito próprio.

Vasco Brazão é também arguido no caso de Tancos.





