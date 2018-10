Segunda detenção ligada ao homicídio da jornalista búlgara

Um homem foi detido na Alemanha por suspeita de estar relacionado com a violação e o homicídio da jornalista búlgara Viktoria Marinova. Segundo as agências de notícias internacionais, trata-se de um cidadão búlgaro, nascido em 1997.

A detenção ocorreu ainda na terça-feira, mas só esta quarta-feira foi anunciada pelo ministro do Interior da Bulgária. As autoridades búlgaras aguardam agora que a Alemanha permita a a extradição do suspeito a Bulgária.

A polícia búlgara salienta que ainda não é certo que a morte da jornalista esteja relacionada com o seu trabalho. Viktoria Marinova estava a investigar um alegado esquema de corrupção envolvendo fundos da União Europeia. Foi encontrada morta a 6 de outubro, num parque na cidade de Ruse.

Esta é já a segunda detenção relacionada com o caso. Na terça-feira a polícia búlgara deteve e interrogou um cidadão romeno. Contudo, o homem acabou por ser libertado sem nenhuma acusação.

A jornalista, que estava à frente da investigação de um esquema de corrupção no país, terá sido violada e assassinada de seguida.