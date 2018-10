Europeu feminino. Portugal goleia Alemanha e soma mais três pontos

A seleção nacional feminina de hóquei em patins venceu, esta terça-feira, a Alemanha, por 4-1, na segunda jornada do Europeu, na Mealhada.

Portugal adiantou-se cedo, por intermédio de Marlene Sousa, no entanto, as alemãs marcaram de livre direto e levaram o jogo empatado para o intervalo. Na segunda parte, a equipa das "quinas" entrou com outra atitude. Marlene "bisou", repondo a vantagem lusa, Maria Sofia Silva ampliou e, a três minutos do fim, de grande penalidade, Ana Catarina Ferreira fixou o resultado final.

Com este resultado, Portugal isola-se no segundo lugar, com seis pontos, menos três que a Espanha (que humilhou a Itália, por 7-1), mas também menos um jogo. Na quarta-feira, defronta a França, às 12h00.